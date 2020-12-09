Kızılay’a kan desteği

Mamak Belediyesi Kızılay’la birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Kampanyaya sağlık durumu yaşı ve kilosu müsait olan vatandaşlar ve personel katıldı. Mamak Belediyesi Hizmet binası önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası yıl içerisinde düzenli periyotlarla yapılıyor. Kızılay ile birlikte düzenli olarak kan bağışı organizasyonları düzenlediklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kan bağışı kampanyalarında vatandaş desteğinin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Köse, “Kan, kaynağı insan olan bir maddedir. Temini tamamen gönüllülük esasına dayanır. Sağlıklı her birey düzenli olarak kan bağışlayarak hem kendi sağlığına katkı sunar hem de hayat kurtarır” dedi.

Sağlıklı her insan kan bağışlamalı

18-65 yaş arasında ve 50 kilo üzerinde isteyen her vatandaş kan bağışlayabiliyor. Kan bağışlamanın çok sağlıklı olduğunu dile getiren uzmanlar sağlıklı her insanın kan bağışlaması gerektiğini söylüyor. Kan vermek isteyen vatandaşlar, kan bağışlamadan önce bilgilendirme formu dolduruyor. Genel durumu değerlendirilen bağışçının, kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan sayımı için küçük bir örnek alınıyor. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonlu olanlar, kan sulandırıcı ilaçlar ve sürekli ilaç kullananlar ile Hepatit B ve Hepatit C taşıyıcıları kan bağışında bulunamıyor.