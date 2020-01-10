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Kızılay’da çalışan X-Ray’ler bazı duraklarda çalışmıyor

Başkentliler metro girişlerinde alınan güvenlik önlemlerinin durağına göre değişmesine anlam veremediklerini ifade ediyor. Kızılay’da çalışan X-Ray’ler bazı duraklarda çalışmıyor.
Kızılay’da çalışan X-Ray’ler bazı duraklarda çalışmıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankaray ve Metro girişlerinde X-Ray cihazları ile alınan güvenlik önlemi bir durakta uygulanırken bir diğerinde uygulanmıyor. Kızılay durağında mesai giriş çıkışlarında çantası olan vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken başka bir Ankaray durağında vatandaşlar kontrolsüz bir şekilde güvenlikten geçerek trenlere binebiliyor. Duruma anlam veremediklerini ifade eden vatandaşlar, “Bir yerde var bir yerde yok. Bu nasıl güvenlik?” diyor. 

2 AY ÖNCE GÜVENLİK ARTMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından metro ve Ankaray’da artırılan güvenlik önlemleri tartışmalara neden olmuştu. Başkentliler mesai giriş çıkış saatlerinde X-Ray cihazları önünde uzun kuyruklar oluşturduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi yetkililerine tepki göstermişti. Bunun üzerine belediye yazılı bir açıklama yapmış, güvenlik önlemlerinin Ankara Valiliği’nden gelen yazı üzerine artırıldığını belirtmişti.

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BİR DURAKTA VAR BİR DURAKTA YOK

O günden bu güne alınan güvenlik önlemleri bugünlerde duraktan durağa değişkenlik gösteriyor. Kızılay metro durağı girişlerinde X-Ray cihazları halen çalışırken halen yoğun saatlerde çanta kuyrukları yaşanabiliyor. Ancak Bazı Ankaray ve metro duraklarında X-ray cihazlarının çalışmadığı görülüyor. Vatandaşlar gelişi güzel bir şekilde trene binebiliyor.

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ANLAM VEREMEDİK

Duraklara göre güvenlik önleminin değişmesine anlam veremediklerini ifade eden vatandaşalar, “Güvenlik olması güzel bir şey. Kızılay’da çantalar cihazla aranıyor. Hatta kuyruk oluşuyor. Başlarda insanlar tepki veriyordu ama şimdi herkes alıştı. Anlamadığımız bir şey var. Ben hem Metro’yu hem Ankaray’ı kullanıyorum. Kızılay durağında arama varken bazı duraklarda yok. Yani oradan binen bir kişi sonuçta Kızılay’a geliyor. Kızılay’daki aramayı anlamsız hale getiriyor” sözlerine yer verdi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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