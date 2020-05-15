Kızılay’dan hayati kan bağışı çağrısı

Kızılay, koronavirüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle kan bağışlarında büyük düşüş yaşandığını, kan stoklarının kritik hastaların ihtiyacına dahi cevap veremeyecek seviyelere indiğini belirterek, vatandaşlara kan bağışı yapma çağrısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle kan bağışlarında büyük düşüş yaşanıyor.

KIZILAY, KISA MESAJLARLA BAĞIŞÇILARA ÇAĞRI YAPIYOR

Türk Kızılayı, kan stoklarının yeniden artması için bağışçılara kısa mesaj yoluyla hayati kan bağışı çağrısında bulunmaya başladı. Kızılay, kan stoklarının kritik hastaların ihtiyacına cevap veremeyecek seviyelere indiği uyarısı yaparak, bağışçılara şu çağrı yapılıyor: “ Saygıdeğer bağışçımız, koronavirüs salgını nedeni ile kan stoklarımız kritik hastalarımızın (kanser, Akdeniz anemisi, bay-pass hastaları, yeni doğan bebekler vs.) ihtiyacına cevap veremeyecek seviyeye inmiştir. Bu zor günlerde hastalarımızın iyileşebilmesi için size her zamankinden daha çok ihtiyacımız var .”

İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRÜ: 15 DAKİKANIZI AYIRIN KAN BAĞIŞINDA BULUNUN

Öte yandan Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, yaptığı bir açıklamada, dünyanın bir salgın sürecinden geçtiğini hatırlatarak, bunun kan stoklarını da olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Virüs salgını başladığından bu yana kan bağışlarında ciddi bir azalma olduğuna dikkati çeken Tatar, "Kan stoklarında 4'te bir oranında azalma var. Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler doğrultusunda kan taleplerinde de yüzde 50 azalma oldu. Kan talebi ile bizim topladığımız kan arasında yüzde 25'lik bir açık oluştu" diye konuştu.

Tatar, her yıl ramazan ayı öncesi ekip sayısını artırarak kan bağışı kampanyalarını yoğunlaştırdıklarını, böylece de Ramazan ayında depo stok seviyesini maksimum seviyeye çıkardıkları bilgisini verdi.

KAN BAĞIŞI ORTAMLARI GÜVENLİ

Ancak bu yıl salgından dolayı bunu gerçekleştiremediklerine dikkati çeken Tatar, özetle şunları söyledi: "Stoklarımız zaten az seviyede. Günlük belli sayıda kan alabiliyoruz. Şimdilik geriden gelen stoğumuz ile idare ediyoruz ancak Ramazan ayı içinde kan stokları bizim için bir sorun olarak duruyor. Virüsten korunma kurallarına uyma şartıyla insanlarımız 15-20 dakikalarını ayırarak kan bağışında bulunabilirler. Kan bağışı yapılan ortamlar hastane değil. Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli. Biz sağlıklı insanların kan bağışına gelmesini istiyoruz ve herhangi bir şikayeti olan insan zaten gelmiyor. Kan bağışı yapma şartlarını taşıyan insanlarımızı bağış yapmaya bekliyoruz. Merkezlerimizde her türlü virüsten korunma tedbiri uygulanıyor."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-