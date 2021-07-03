Kızılay’dan İdlib'e protein desteği

Suriye’nin birçok bölgesinde yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olan Türk Kızılay, İdlib’deki yetimhanelerin de ihtiyaçlarına cevap verdiğini duyurdu.

Kızılay, Suriye’de kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşen mağdurların yaralarını sarmak amacıyla çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Bölgede zor şartlar altında çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren insanlara destek olan Türk Kızılay, acil ihtiyaçları karşılarken kalıcı çözümlerle de yerleşik hayata katkı sunuyor. Suriye’deki kamp ve yetimhanelere de ihtiyaçlar noktasında aylık gıda, hijyen ve temel ihtiyaçları ulaştıran Türk Kızılay ekipleri, İdlib’de bulunan 13 yetimhanedeki yetimlerin gelişimleri için ayrıca "Protein Destek Projesi" başlattı. Haziran başından bu yana haftalık 5 bin süt ile 51 bin yumurta götüren Kızılaycılar, hayırseverlerin bağışlarıyla toplamda 2 milyon 856 bin yumurta ve 180 bin adet 1 litrelik süt ulaştırdı.

660 METREDEN TEMİZ İÇME SUYU

Kirli suyun tüketilmesinden dolayı ortaya çıkabilecek hastalıkların önüne geçmek için çalışan Türk Kızılay, uzun ömürlü, çok fonksiyonlu su kuyusu projelerini, duyarlı bağışçıların eliyle hayata geçiriyor. İdlib’in Sarmada ilçesi Mashad Ruhin bölgesinde Türk Kızılay’a tahsis edilen araziye planlanan briket evlerin ilk etap çalışmasını tamamlayarak aileleri yerleştiren Kızılay ekipleri, içme suyu için 660 metreden yapılan sondajla günlük 210 metreküp kapasiteli takviye su kuyusunun da yapımını tamamladı. Kızılay, açtığı su kuyuları için ayrıca su depoları inşa ediyor. Diğer etapların yapımı sürerken Kefer Loisin çadır kampının briket evlere dönüştürülmesi çalışmaları da devam ediyor.

YARDIMLAR AİLELERE ULAŞIYOR

Düzenli yardımlarla Suriye içindeki mağdurlara milletin elini uzatan Türk Kızılay, paydaş kuruluşlar ve bağışçıların destekleriyle yaptığı yardım planlamalarıyla da ailelerin temel yaşam ihtiyaçlarını gideriyor. Kızılay, İdlib’in yanı sıra Tel Abyad ve Resulayn kırsalındaki köylere de ulaşarak gıda kolileri dağıtıyor.