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Kızılay’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve kırtasiye malzemesi desteği

Kızılay, burs, tablet ve bilgisayar desteği, kırtasiye seti, eğitim materyalleri, okul tefrişatı-tadilatı, gıda, giyim malzemeleri, özel eğitim sınıfları ve paydaşlarla yürütülen ortak projelerle dezavantajlı öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kızılay’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve kırtasiye malzemesi desteği

Kızılay, “Bir çocuğun hayatı eğitimle değişir, çocuklar okur dünya değişir” anlayışıyla eğitim alanında da birçok faaliyet ve projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde birçok alanda yardım çalışması yürüten Kızılay, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayarlardan burs ve kırtasiye malzemelerine kadar geniş bir alanda eğitim yardımlarını sürdürüyor.

BAŞARILI GENÇLERE KIZILAY BURSU

Burs destekleri ile başarılı, geleceğe yön verecek eğitimli nesillerin yetişmesine ve Türkiye’nin nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmayı hedefleyen Kızılay, başarılı ve dezavantajlı öğrencilere burs desteği sağlayarak öğrencileri eğitim konusunda teşvik ediyor.
 

Bir yıldan uzun süredir tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 salgınının en çok etkilediği gruplar arasında şüphesiz öğrenciler bulunuyor. Uzaktan eğitim sürecinde tablet ve bilgisayarları olmadığı için derslerinden geri kalan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğü kampanya ile destek olan Kızılay, kampanya sonrasında hayırsever bağışçıların desteği ile tablet ve bilgisayar imkanı sağladı.

EĞİTİM PROJELERİYLE GELECEĞE YATIRIM

Kızılay’ın yürüttüğü “Sen Çok Özelsin: Özel Eğitim Sınıfları Projesi” ile doğumlarından itibaren yaşıtlarına göre pek çok konuda destek ve bakıma daha fazla ihtiyacı olan 30 binin üzerinde otizmli, down sendromlu veya zihinsel engeli bulunan özel çocukların eğitimleri için devlet okullarında “Özel Eğitim Sınıfları” açıyor. Bu proje ile çocuklar hem özel eğitime ihtiyacı olmayan akranlarıyla birlikte aynı okula devam edebiliyor hem de eğitimlerini kolaylaştırıcı materyallere ulaşabiliyor.

Öte yandan “Benim Okulum Projesi” ile maddi imkânsızlıkları ve temel ihtiyaçları eksik olan köy okullarının fiziki ortamlarının düzeltilmesi, tamirat, tadilat ve tefrişat eksiliklerinin giderilmesi, eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken köy okulu öğrencilerinin ise ayni ve nakdi ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.

Okul öncesi eğitimi tüm eğitim ve öğretim hayatının temelinin atıldığı bir dönem olarak nitelendirilen Kızılay, “81 İl 81 Anaokulu” projesi ile gelecek nesillere vizyoner yatırımlar yapıyor.

“Kolide Ne Var Projesi’’ sayesinde ise Türkiye'nin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimlerine odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla mont, bot, kazak, pantolon gibi ayni yardımları ulaştıran Kızılay, tüm projelerini başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anlaşmalı üniversiteler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve diğer STK’ların katkılarıyla hayata geçiriyor.

2020 YILINDA KIZILAY’DAN 70 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ

Kovid-19 gölgesinde 2020 yılı boyunca yardımlarını sürdüren Kızılay, uzaktan eğitimin de beraberinde getirdiği sorunlarla mücadeleye yardımları ile katkı sağlıyor. 2020 yılı boyunca belirlenen yaklaşık 70 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye burs, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ve tablet desteğinde bulunan Kızılay, projeleriyle de öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor

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