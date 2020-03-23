  • BIST 85.796
  • Altın 315,252
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
»

Kızılay'dan 'sosyal mesafe' uyarısı

Kızılay tarafından yapılan koronavirüs (coorna virüs) uyarısında "Enfekte olan biri tedbir almazsa 406 kişiye, daha dikkatli davranarak sosyal mesafeyi azaltırsa sadece 2.5 kişiye virüs bulaştırır" ifadelerine yer verildi.
Kızılay'dan 'sosyal mesafe' uyarısı

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Türkiye’de alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Ancak yetkililerin 'evde kal' uyarılarına rağmen bazı vatandaşların hala sahillere ve piknik yerlerine akın etmesi eleştirilere neden oluyor. 

Bugün Kızılay'dan da sosyal mesafenin koronavirüsle mücadele kapsamında ne kadar önemli olduğuna dair bir paylaşım geldi. 

Kızılay'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "UYARIYORUZ. Enfekte olan biri tedbir almazsa 406 kişiye, daha dikkatli davranarak sosyal mesafeyi azaltırsa sadece 2,5 kişiye virüs bulaştırır. Bu #Pazar #EvdeKal" ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi22 Mart 2020 Pazar 20:25
  • THY 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu22 Mart 2020 Pazar 20:24
  • İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip uyarısı22 Mart 2020 Pazar 17:21
  • Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi22 Mart 2020 Pazar 16:57
  • Sağlık Bakanlığı: Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin22 Mart 2020 Pazar 15:45
  • THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak22 Mart 2020 Pazar 15:29
  • Koronavirüsle mücadele stratejisi farklı 3 ülke22 Mart 2020 Pazar 15:17
  • Bakan Turhan'dan sağlık çalışanlarına 'ücretsiz ulaşım' müjdesi22 Mart 2020 Pazar 15:16
  • Konya'da karantina kurallarına uymayan çifte para cezası22 Mart 2020 Pazar 14:56
  • İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili istisnalar belirlendi22 Mart 2020 Pazar 14:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti