  • BIST 1.351,590
  • Altın 493,50
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
»

Kızılay'ın Artvin'deki selzedelere yardımları sürüyor

Türk Kızılay, Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel nedeniyle afetzedelere yardım çalışmalarına devam ediyor.
Kızılay'ın Artvin'deki selzedelere yardımları sürüyor

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, beslenme hizmeti kapsamında, bir sahra mutfak kiti, 3 ikram aracı ve bir mobil aşevi, Arhavi'ye ulaştırıldı, böylece öğün başına yaklaşık 20 bin kişilik yemek kapasitesine ulaşıldı. Kızılay, bölgede ilk etapta 5 bin kişilik sıcak yemek ve ikramlık malzemelerle beslenme ihtiyacını karşılıyor.

Vatandaşların kurban vekaletlerinden hazırlanan 4,2'şer kiloluk 1344 adet kavurma konservesi de sıcak yemek dağıtımlarında kullanılması için Kızılay'ın Erzurum Lojistik Merkezi'nden bölgeye ulaştırıldı.

yemlekkizilayyy.jpg

Selzedelerin yaralarını sarmak için, afet uzmanları ve gönüllülerinden oluşan 40'ı aşkın Kızılay personeli, temiz su, yemek ve acil ihtiyaçları karşılamak için bölgede görev yapıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, selzedelerin ihtiyaçlarını belirlemeye devam ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Selin ardından ekiplerimiz afet alanına ulaştı. Şu an beslenme ihtiyacını karşılıyoruz. Sıcak yemek üretiminin yanı sıra ikramlık malzeme dağıtımlarımız devam ediyor. İlçede içme suyu da önemli bir ihtiyaç. Bağışçılarımız sayesinde çok yüklü miktarda suyu bölgeye sevk ettik, yeni içme suyu sevkiyatlarımız da olacak. Yaraları sarmaya devam edeceğiz. Afetzede vatandaşların yanında olmaya, afetin etkileri geçene kadar yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Temmuz 2021 Cuma 10:22
  • Başkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları doldu23 Temmuz 2021 Cuma 10:10
  • Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu sel bölgelerinde incelemelerde bulundu23 Temmuz 2021 Cuma 10:09
  • Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi23 Temmuz 2021 Cuma 10:07
  • Kayıp üniversite öğrencisi Onur'un cesedi bulundu23 Temmuz 2021 Cuma 10:01
  • İHH'nin kurban yardımları dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişiye ulaştı23 Temmuz 2021 Cuma 10:01
  • İstanbul Havalimanı'nda çalışan 400 taksi bağlandı23 Temmuz 2021 Cuma 09:21
  • Limanda bağlı tur teknesi yangında kullanılamaz hale geldi22 Temmuz 2021 Perşembe 23:14
  • Bakan Kurum, G20 ülkeleri Çevre, İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı’na katıldı22 Temmuz 2021 Perşembe 23:09
  • Lübnan İsrail'in devam eden ihlallerini BM'ye taşıyor22 Temmuz 2021 Perşembe 21:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti