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Kızılcahamam 1. Etap Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesi devam ediyor

Kızılcahamam 1. Etap Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesi, zemin etüdü çalışması ile devam ediyor.
Kızılcahamam 1. Etap Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesi devam ediyor

Bu alan içerisinde 95 adet konut ve 17 adet dükkân yapılması planlandı. 1.etap içerisinde vatandaşlarla anlaşmalar yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri ilgili çalışmalar titiz bir şekilde devam ederken Kızılcahamam Belediyesi diğer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, kentsel dönüşümde 1.etabın hafriyat çalışmalarının başlaması dolayısı ile yapmış olduğu açıklamada 

"Kızılcahamam’ı güzel günler bekliyor, ilçenin çehresini değiştirecek her alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalardan bir tanesi olan Kentsel Dönüşüm Projesinin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

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