Kızılcahamam Başköy’de Birlik Gecesi

Başköy Derneği tarafından organize edilen Birlik ve Beraberlik gecesinde Başköylüler bir araya geldi.

Başköylüler’i birlik ve beraberlik gecesinde Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da yalnız bırakmayarak

Başköylüler’in yanında oldu. Yöresel sanatçılarımızdan Başköylü Kadir Yılmaz’ın birbirinde güzel

şarkılarını seslendirdiği gecede Başköylüler’in yöresel oyunları da oynandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da gecede kısa bir konuşma yaparak “Birlik ve Beraberlik gecemizin hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bizlere desteklerini esirgemeyen Baş Köyümüze gelmekten onur duydum. Biz buraya gelmekle onur duyduk, hepinize sevgi ve

muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

