Kızılcahamam Belediyesi araç filosuna 13 yeni araç

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 1 yıl içerisinde borçlanmadan araç filomuza 13 aracımızı hizmete sunduk dedi.

Acar, 12 ay içerisinde Kızılcahamam Belediyesi Araç Filosuna 2 adet 13+1,5 m³'lük Ford Kargo çöp kamyonu, 2 Adet 8+1 m³'lük İveco çöp kamyonu, 1 Adet 13 tonluk su tankeri Ford Kargo, 1 adet 8 tonluk süpürge aracı, 4 adet Ford Transit marka kamyonet ve 1 adet BMC minibüs olmak üzere toplam 1 adet hidromek mini kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 adet renoult megan binek aracı ilave ettiklerini belirterek her zaman desteklerini eksik etmeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Hemşerimiz Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerini iletti.





Başkan Acar; "Araç filomuzu yenilemeye ve genişletmeye devam edeceğiz. Araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.