Kızılcahamam Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı Kızılcahamam genelinde harekete geçen Kızılcahamam Belediyesi, 65 yaş üstü, kronik hastalıkları olan, evlerinden çıkamayan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yemek servisi yapıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ve aynı zamanda belediye olarak rutin devam eden hizmetleri de aksatmadan sürdürdüklerini belirtti.

İlçe genelinde yapılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarıyla koronavirüse karşı ilk günden beri gece gündüz mücadele eden Kızılcahamam Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaşların evlerine sefer taslarıyla her gün, farklı 3 çeşit yemeği 85 haneye götürmeye devam ediyor. Evlerinde kalan vatandaşların mağdur olmaması için yapılan evlere yemek servisi hizmeti vatandaşlar tarafından takdir topluyor.