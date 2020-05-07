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Kızılcahamam Belediyesi ekipleri bakımsız evi temizledi

Kızılcahamam Belediyesi Temizlik İşleri ekipleriyle ihtiyaç sahibi 1 ailenin evinde temizlik yaptı.
Kızılcahamam Belediyesi ekipleri bakımsız evi temizledi

Sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açan Kızılcahamam Belediyesi vatandaşın imdadına yetişiyor. Temizlik ekipleri, öncelikle evin içerisine istiflenen çöpleri atarak, üç odalı, banyosu, mutfağı, kapı penceresi, balkon gibi tüm evin genel temizliğini yaptı.

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Kızılcahamam Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizlenmesine yönelik yürüttüğü projeye vatandaşların takdirini topladı..

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Yenice  mahallelerinde yaşayan bir  vatandasın evinin temizlenmesini isteyen komşuları belediyeye bildirdi. Kızılcahamam Belediyesi Temizlik Ekipleri evi temizleyerek dezenfekte yaptı.

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