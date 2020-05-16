Kızılcahamam Belediyesi esnafa maske temininde bulundu

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki esnafa koruyucu maske dağıttı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek, “Korona virüs ile mücadele çalışmalarımızda her gün yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında ilimizdeki esnafa ekiplerimiz maskelerini ulaştırdılar.

Esnaf bu uygulamamızdan memnun kaldıklarını ifade ettiler. Uygulamalarımız toplum sağlığı için. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar devlet millet el ele vererek giriştiğimiz Kovid- 19 ile mücadelemizi de Allah'ın izniyle kazanacağız. Onlar yeterki devletimizin uyarılarına kulak verip evlerinde kalsınlar. Biz onlar için sahadayız” diye konuştu.