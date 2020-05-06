Kızılcahamam Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşın evini temizledi

Kızılcahamam Belediyesi Temizlik İşleri ekipleriyle ihtiyaç sahibi 1 ailenin evinde temizlik yaptı.

Kızılcahamam Belediyesi vatandaşın imdadına yetişiyor. Temizlik ekipleri, öncelikle evin içerisine istiflenen çöpleri atarak, üç odalı, banyosu, mutfağı, kapı penceresi, balkon gibi tüm evin genel temizliğini yaptı.



Kızılcahamam Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizlenmesine yönelik yürüttüğü projeye vatandaşların takdirini topladı. Yenice Mahallelerinde yaşayan bir vatandasın evinin temizlenmesini isteyen komşuları belediyeye bildirdi. Kızılcahamam Belediyesi Temizlik Ekipleri evi temizleyerek dezenfekte yaptı.