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Kızılcahamam Belediyesi kaldırım işgaline çözüm buldu

Kızılcahamam Belediyesi zabıta ekipleri, Kızılcahamam genelinde kaldırım işgalini önlemek için çözüm buldu.
Kızılcahamam Belediyesi kaldırım işgaline çözüm buldu

Vatandaşların daha rahat yürüyebilmesi için zabıta ekipleri, geçtiğimiz günlerde kaldırım işgali yapan esnafları uyardı.
Kızılcahamam Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri koordineli bir şekilde çalışarak kaldırım işgallerini sonlandırma kararı aldı. Kaldırımların yayalara ait olduğu, engelli ve bebek arabalı vatandaşların kaldırım işgalleri sebebiyle mağdur olduklarını dile getiren yetkililer, yapılan görüşmelerle kaldırım sorununa son verecek bu uygulamada karar kıldı.

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürü Talip Yüce, “Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte, ilçemiz genelindeki esnaflarımızı kaldırım işgali konusunda geçtiğimiz günlerde uyardık. Bu konuda vatandaşlarımızdan uzun zamandır şikayetler alıyoruz. Belediye Başkanımız Süleyman Acar ve yönetimimiz de bu konuda çok hassaslar. Onların da dediği gibi engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımız ve misafirlerimiz kaldırım işgalleri sebebiyle zor durumda kalıyorlar. Tabi bu denetimleri gerçekleştirirken esnaflarımızı da mağdur etmeden hareket ediyoruz.

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Ayrıca esnaflarımıza, ürünlerinin üzerlerinde fiyat etiketinin olması gerektiği konusunda da bilgilendirme yaptık. Her dükkan 90 cm işgal edebilecek. Ekiplerimizce kaldırım işgalini engellemek için her dükkanın önüne şerit çekildi.   Uyarılarımızı dikkate almayarak kaldırım işgaline devam eden ve fiyat etiketine uymayan iş yerleri hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununa istinaden cezai işlem uygulayacağız. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için denetimlerimizi sürekli devam ettireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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