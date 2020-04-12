Kızılcahamam Belediyesi tüm esnafa ücretsiz maske dağıttı

Koronavirüs ile mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atmaya devam eden Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam’da bulunan tüm esnafa ücretsiz maske dağıttı.

En önemli tedbir risk almamaktır.

Tüm çalışmalarını bakanlıkların yayınladığı genelgeler çerçevesinde yürüttüklerini kaydeden Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Şu an hem dünya, hem de ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Bu süreci yaşarken bir yandan da hayatın akışı devam ediyor. "

Başkanı Süleyman Acar sözlerinin devamında; "Bu akış içerisinde hepimizin önceliği mecbur olmadıkça evden çıkmamamız. Bu nedenle ilçemizde aldığımız tedbirleri büyük bir disiplin içerisinde sürdürüyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz de her an görevinin başında bulunarak özverili çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekiplerimiz esnaflarımıza maske dağıtımını gerçekleştirdi. Allah izin verirse maske dağıtımı devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, çıkmak zorundalarsa da güvenli sayılan sosyal mesafeyi korumalarıdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. Unutmayalım ki, en önemli tedbir risk almamaktır" dedi.