  • BIST 97.792
  • Altın 386,430
  • Dolar 7,0696
  • Euro 7,6445
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 11 °C
»

Kızılcahamam Belediyesi’nden berberlere destek

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bugün hizmete başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske, kolonya ve havlu ücretsiz olarak dağıtıldı.
Kızılcahamam Belediyesi’nden berberlere destek

Geçici olarak ara verilen berber ve kuaförler hizmet vermeye yeniden başladı. Randevulu sistemle müşterilerini kabul etmeye başlayan berber ve kuaförlerdeki sosyal mesafe ve hijyen kontrolü büyük önem taşıyor. Kızılcahamam Belediyesi ekipleri ilçede açılan berber ve kuaför salonlarında denetlemelerde bulundu. Berber ve kuaförlerdeki sosyal mesafe ve hijyen kuralları kontrol edildi.

dsc_8980.jpg

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Bugün ilçemizde bulunan tüm kuaförlerin denetlemesi yapılmış olup, erkek ve bayan kuaförlere hijyen paket dağıtımı yapılarak ve uyulması gereken kurallara ile ilgili kuaförlerimiz bilgilendirildi. Tek kullanımlık eldiven, önlük, eldivenlerin her müşteride değiştirilmesi ve jilet kullanılmaması, açma kapama saatleri ve ücretlerde değişiklik yapılmamasını da takip ediyoruz dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent güzelleşiyor11 Mayıs 2020 Pazartesi 04:45
  • Mamak Belediyesi parkları bakıma aldı11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:43
  • Kızılcahamam’da 2 şehit annesine ziyaret11 Mayıs 2020 Pazartesi 02:41
  • Keçiören’de çiftçilere tohum dağıtıldı11 Mayıs 2020 Pazartesi 01:39
  • Büyükşehir Belediyesi 65 yaş vatandaşlara parklarda maske dağıttı11 Mayıs 2020 Pazartesi 00:36
  • Yenimahalle’den annelere çiçek sürprizi10 Mayıs 2020 Pazar 06:51
  • Pursaklar Belediyesi kuaförleri 11 Mayıs’a hazırlıyor10 Mayıs 2020 Pazar 05:49
  • Mamak’ta duvarlara estetik hamle10 Mayıs 2020 Pazar 04:47
  • Keçiören Belediyesi öğrencilere deneme kitapçığı gönderdi10 Mayıs 2020 Pazar 03:45
  • Kahramankazan’da hayırsever iş kadınından anlamlı bağış10 Mayıs 2020 Pazar 02:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti