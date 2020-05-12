Kızılcahamam Belediyesi’nden berberlere destek

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bugün hizmete başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske, kolonya ve havlu ücretsiz olarak dağıtıldı.

Geçici olarak ara verilen berber ve kuaförler hizmet vermeye yeniden başladı. Randevulu sistemle müşterilerini kabul etmeye başlayan berber ve kuaförlerdeki sosyal mesafe ve hijyen kontrolü büyük önem taşıyor. Kızılcahamam Belediyesi ekipleri ilçede açılan berber ve kuaför salonlarında denetlemelerde bulundu. Berber ve kuaförlerdeki sosyal mesafe ve hijyen kuralları kontrol edildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Bugün ilçemizde bulunan tüm kuaförlerin denetlemesi yapılmış olup, erkek ve bayan kuaförlere hijyen paket dağıtımı yapılarak ve uyulması gereken kurallara ile ilgili kuaförlerimiz bilgilendirildi. Tek kullanımlık eldiven, önlük, eldivenlerin her müşteride değiştirilmesi ve jilet kullanılmaması, açma kapama saatleri ve ücretlerde değişiklik yapılmamasını da takip ediyoruz dedi.