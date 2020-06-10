Kızılcahamam Belediyesi’nden Mahalle İbadethanelerinde Temizlik Seferberliği

Kızılcahamam Belediyesi, rutin olarak yaptığı mahalle camilerinde ve köy konaklarına temizlik çalışmalarına hız verdi.

Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ak Masa Birimi Ekipleri tarafından Üçbaş, Akdoğan, Kırköy, Taşlıca, Uğurlu ve Yukarı Karaören Mahallelerinde, ibadethaneler ve köy konaklarının temizlikleri yapıldı. Ayrıca Kızılcahamam’ın bütün mahallelerinin ibadethanelerinin ve köy konaklarının temizliği sırayla yapılacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme programı çerçevesinde 29 Mayıs’ta sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılan camilerimiz için temizlik seferberliği başlattık. Camilerimizi her türlü hijyen ve temizliğe tabi tutarak vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri almış durumdayız” dedi.