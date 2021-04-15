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Kızılcahamam Belediyesi'nden öğrencilere destek

14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında Şanlıurfa Göbeklitepe’de yapılacak olan 14. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında katılacak olan öğrencilere atölye malzemeleri, Kızılcahamam Belediyesi tarafından temin edildi.
Kızılcahamam Belediyesi'nden öğrencilere destek

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi tarafından oluşturulan “Kızılcahamam Kodluyor Atölyesi” öğrencilere katılım sağlayarak ilçemizi temsil edecekler. Millî Eğitim Bakanlığı koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde her yıl farklı bir şehirde düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın 14’üncüsü, Şanlıurfa Göbeklitepe’de gerçekleşecek.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; 14.Uluslararası MEB “Robot Yarışması”da ilçemizi temsil edecek olan, Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Kızılcahamam Robotik ve Kodlama Atölyesi öğrencilerimize başarılar dilerim dedi.

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