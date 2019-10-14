Kızılcahamam Belediyesi'nden tel örgülü önlem

Kızılcahamam Belediyesi, ilçede tehlike arz eden yerlerin etrafına tel örgü çekerek olası kazalara karşı tedbir aldı.

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, İlçede tehlike arz eden yerlerin etrafına tel örgü çekerek önlem aldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile başta çocukların olmak üzere vatandaşların düşme ihtimali bulunan noktalara tel örgü çekilip bu tehlikenin önüne geçilme planlanıyor. İlçedeki farklı yerlerde yapılan çalışmalar vatandaşlardan tam not aldı. Söz konusu hizmetten memnun olan vatandaşlar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ’a teşekkür etti.

YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA

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