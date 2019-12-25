Kızılcahamam Belediyesi'nden tüm personele 2160 TL promosyon

Kızılcahamam Belediye Binası Toplantı Salonu’nda yapılan bankalarla süresi biten çalışanların maaş anlaşmasının yenilenmesi kapsamında 5 yıllık bir ihale gerçekleştirdi. Kızılcahamam Belediyesi'nin tüm personeline 2160 TL promosyon verildi.

Kızılcahamam Belediyesi, bankalarla süresi biten çalışanların maaş anlaşmasının yenilenmesi kapsamında 5 yıllık bir ihale gerçekleştirdi. İlçe merkezde şubesi bulunan 4 banka katıldı. Sendika yetkililerinin de yer aldığı ihale komisyonu, banka temsilcileri ile toplanarak, 2019-2024 yıllarını kapsayacak yeni maaş anlaşması için ihaleyi gerçekleştirdi. Belediye personeline ekonomik destek sağlamayı hedefleyen anlaşmanın en önemli konusu, çalışanlara verilecek promosyon bedeli oldu. İhaleye katılan banka temsilcileri, bu konudaki tekliflerini önce zarf içerisinde ihale komisyonuna sundu, daha sonra da açık arttırma usulüne göre teklifler yenilendi.

Görüşmeler sonucunda Halkbank Şubesi, çalışanlara en yüksek promosyon teklifini vererek maaş ve promosyon ihalesini kazandı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye olarak bugüne kadar en yüksek oranda promosyon miktarına ulaştıklarını söyledi. Promosyonların çalışanların hesaplarına ilgili banka tarafından en kısa sürede yatırılacağını belirten Acar, “Belediye çalışanlarımız için bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağladık. İhale sonucuna göre tüm personelimiz ayrım yapılmaksızın Jeotermal ve Belediye olmak üzere 2160 TL promosyon ödemesi alacak" dedi.