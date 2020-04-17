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Kızılcahamam Belediyesi'nden yazılı önlem

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini yoğun bir şekilde uygulayan Kızılcahamam Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda sosyal mesafenin korunması için zemine sprey boya ile uyarı yazıları yazdı.
Kızılcahamam Belediyesi'nden yazılı önlem

Başkan Acar, konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınıyla ilgili mücadele çalışmaları kapsamında ekiplerimiz tarafından sosyal mesafenin korunması amacıyla zeminlere uyarı yazıları yazıldı.  Yazılar ilçe genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabileceği noktalara uygulanıyor.

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Yapılan çalışma ile vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına uyarak hizmet alırken virüsten etkilenme riskini en aza indirmeyi hedefliyoruz" dedi.  Başkan Acar, alınan tedbirlerin artarak devam edeceğini ifade ederek, vatandaşlarımızın kendilerini izole etmelerini, ellerini yıkamalarını ve mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

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