Kızılcahamam Belediyesinden yeni uygulama

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların daha sağlıklı et tüketmesi için Kızılcahamam Belediye Mezbahasında yeni uygulama başlatıldı.

Karkasların hijyenik şartlarda tüketiciye ulaşması için, koronavirüs bulaşma riskine karşı korunması amacı ile etlerin tek tek her parçası sarılarak sevkiyatı yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli. Belediyemiz Mezbahası dezenfekte edilerek hayvanların kesimi islami şartlarda yapılıyor. Etler tek tek parçalara ayrılıp hijyenik şartlarda poşetleniyor ve sevkiyatı yapılıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla etleri tüketebilir” dedi.