Kızılcahamam da başvurdu

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinden Kızılcahamam’daki yetiştiricilerin de yararlanması için Ankara Valiliği'ne başvuru yaptıklarını söyledi.

Küçükbaş hayvan işletmelerinin hayvan sayısını ve ülkemizdeki küçükbaş hayvan varlığını artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası işbirliğiyle Türkiye’nin birçok bölgesinde uygulanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var“ projesinin Kızılcahamam’da da uygulanması için Ankara Valiliği'ne resmî başvuru yaptıklarını belirten Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Proje hem ülkemiz, hem de Kızılcahamam için çok doğru bir proje. Kızılcahamam çok ciddi bir hayvancılık potansiyeline sahip. Mevcutta 300 yetiştirici ile 40 bine yakın küçükbaş hayvan varlığına sahip. Bu proje ile Kızılcahamamlı yetiştiricilerimiz projenin amacında da yer aldığı gibi elindeki hayvan sayısını artırabilir. Ayrıca dünyaca ünlü Ankara Keçimizin korunması ve yaygınlaşması çalışmalarına güç verecek, atıl işletmelerin de üretime kazandırılmasına vesile olacaktır” dedi.

Kızılcahamam Belediyesi olarak Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü kurduklarını da hatırlatan Başkan Acar, “Ekim ayı meclisimizde aldığımız kararda tarım ile ilgili bir şube oluşturduk. Bu şube kurulmadan önce ciddi bir hazırlık yaptık. Tarımının öneminin farkındayız. Hükümetimiz, hayvancılığı stratejik görüyor ve ciddi bir destek veriyor. Biz de bu desteklerin köylümüze ulaşması konusunda belediyemizi sorumlu görüyoruz. Her destek kalemi için ilgili kurumlar ile çalışma yapacağız. Kızılcahamam bu desteklerden sonuna kadar yararlanacak” ifadelerine yer verdi.

Ankara Önemli Bir Tarım Kenti

Ankara’nın 12 milyon dekarlık arazi varlığıyla Türkiye'nin ikinci büyük tarım şehri olduğunu vurgulayan Başkan Acar, "Buna paralel olarak Ankara'mız, Türkiye üretiminde de çok önemli bir paya sahip bulunuyor. Memur kenti, bürokrasi şehri olarak bilinen Ankara'da kırsal bölgelerdeki tarım potansiyeli değerlendirilerek önemli ölçüde tarımsal üretim gerçekleştiriliyor. Tarım Ankara’nın ve Kızılcahamam’ın kalkınmasında stratejik öneme sahip" diye konuştu.

Projede neler var?

PROJENİN AMACI:

Küçükbaş hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi,

Ülkedeki küçükbaş hayvan varlığının artırılması,

Yerli ve yerel koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması ve

Atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılmasıdır.

Valilikler bu kapsamda;

Koyun ırklarını belirler, hayvan temin edilecek (damızlık satan) işletmeleri belirler, potansiyel üretici işletmeleri tespit eder, hayvanların ilgili üreticilere teslimini sağlar, kaliteli ve uygun maliyetli yem tedariki firmalarını belirler, hayvan kesimi yapacak firmaları belirler. (Valilikçe belirlenenlerin dışında başka firmalara satılabilir), üç aylık periyotlarla işletmelerin kontrolünü sağlar ve portal üzerinden projenin takibini ve raporlamasını yaparlar.

Ziraat Bankası ise;

Üretici işletmeleriyle ilgili kredi değerlendirmelerini yapar, kredi kullandırmaya uygun olan üreticileri valiliğe bildirir, kredi ile ilgili operasyonları yapar, şubelerin koordinasyonunu sağlar, hayvan ve yem bedellerini satıcı hesaplarına aktarır ve işletmelerde düzenli kontrol yapar.