Kızılcahamam Devlet Hastaneleri Listesi.. Kızılcahamam'daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Kızılcahamam Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Kızılcahamam'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Kızılcahamam'daki hastaneler, Kızılcahamam'daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Kızılcahamam Devlet Hastanesi, Kızılcahamam'daki Devlet Hastaneleri nerede? Kızılcahamam Hastane 2020 Güncel Liste…
Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Kızılcahamam’a yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Kızılcahamam’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Kızılcahamam'daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020
Kızılcahamam'da hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ
İsmetpaşa Mahallesi, Akyüzler Caddesi No: 1, Kızılcahamam/ANKARA
İletişim: 0 (312) 736 10 08
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