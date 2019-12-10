Kızılcahamam geri dönüşümde örnek olacak

Sıfır atık projesinde pilot ilçe olan Kızılcahamam’da “Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi” inşası başladı. Büyük kazanımların elde edileceği proje hayata geçirildiğinde tüm Türkiye’ye örnek olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kızılcahamam Belediyesi tarafından ortak yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızılcahamam Kemalpaşa Mahallesi’ne yapılan Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin hafriyat ve inşaat çalışması başladı. Projenin hayata geçmesi ile ekonomi büyük oranda kazanım sağlayacak. Geri dönüşümden büyük kar sağlanacağı proje başarıya ulaştığı takdirde tüm Türkiye’ye örnek olacak.

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve Sıfır Atık Pilot ilçe seçilen Kızılcahamam da Sıfır Atık konusu gündemdeki yerini koruyor. Sıfır Atık projesinin önemi için bilinçlendirme çalışmaları yürüten Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık birimi önce Belediye içerisinde masa altı çöp kovalarını kaldırarak koridorlarda bulunan atık kumbaralarını kullanmaya başladı.

CİDDİ KAZANIMLAR ELDE EDİLECEK

İlçe içerisinde ise kamu kurum ve kuruluşlarına geri dönüşüm kumbaraları dağıtan ekip, sokak arası çöp konteynerlerinin yanına geri dönüşüm konteyneri de koymayı planlıyor. 5 aydır yürütülen geri dönüşüm toplama işini de yürüten ekip, topladıkları atıkların verileri ile ekonomiye ne kadar geri kazanım sağlanacağı konusunda ciddi kazanımlar elde ettiklerini belirtiyor.

TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Sıfır Atık Projesi’nde çalışmaların titiz bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek pilot bölge olan ilçenin bu konuda çok güzel bir örnek teşkil edeceğini, vatandaşların da duyarlılık ve destekleri ile proje çalışmalarının çok kısa bir sürede iyi bir noktaya geleceğini vurguladı.

400 METRE KARE HANGAR

Başkan Acar, Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi hakkında da bilgi vererek, “Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde 13 bölmeli atık grupları bulunuyor. Toplanan atıkların geri dönüşüme gönderilmesi için depolama alanı olarak 400 metre kare hangar bulunuyor ve evsel nitelikli organik atıkların geri dönüşümü yapılması için ayrıca kompost makinası bulunuyor” dedi.

250 ADET KONTEYNER ALINDI

Türkiye’nin önlem planlarından olan Sıfır Atık Projesinde pilot ilçe seçilen Kızılcahamam’da çalışmalar sokaklarda da tüm hızıyla devam ediyor. Belediyesi Sıfır Atık kapsamında yürütülen çalışmalar için sokak aralarına konulmak üzere 250 adet 400 litre geri dönüşüm konteyner aldı.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAĞIZ”

Bu konuyla ilgili de bir açıklama yapan Belediye Başkanı Acar, “Biz bu işin başındayız, birlikte başaracağız. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi için başlatılan Sıfır Atık uygulamasında pilot ilçe olarak seçilen Kızılcahamam’da geleceğimize bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye için örnek olacağız. Bu nedenle hemşerilerimizin Sıfır Atık projesine katkıda bulunmasını bekliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

CEPHE GİYDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın seçim vaatleri arasında bulunan ve ilçede bulunan iki ana cadde üzerinde bulunan iş yeri ve apartmanların cephe giydirilmesi işlemleri de başladı. Çalışmalar tüm hızla devam ederken, ilk olarak çalışmalar Şehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinden başlayarak, Cengiz Topel cadde boyu devam ediyor. Konu ile ilgili olarak cephe giydirme işini yapacak olan firma esnaf ve mülk sahipleri ile toplantı yaparak çalışma hakkında bilgi vererek çalışmalarını devam ettiriyor.

BAKANLIK FİNANSE EDİYOR

“Cephe İyileştirme Rehabilitasyon Projesi” ile ilgili Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından finanse edilen bu önemli çalışma sonunda ilçenin çehresinin oldukça değişeceğini belirterek, yapılan her çalışmanın ilçe halkımızı ve misafirlerimizi daha güzel bir Kızılcahamam'da yaşatmak ve ağırlamak için tasarlandığını söyledi.

YERİNDE İNCELİYOR

Acar, sahadaki çalışmaları ise bizzat inceliyor. Sokak Rehabilitasyonu Cephe İyileştirme çalışmasını inceleyerek ardından Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını yerinde inceleyen Acar, sahada çalışan personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personel motivasyonunun çalışmalardaki başarı oranı ile yakından ilgili olduğunu belirten Acar "Her personelimiz bizim dışarıdaki yüzümüz, bu açıdan onların huzurlu bir ortamda çalışması bizi daha da başarılı kılacaktır. Ben sorumluluğum altında olan arkadaşlarla çalışma prensiplerimizle alakalı görüşmek üzere bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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