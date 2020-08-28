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Kızılcahamam güzelleşiyor

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki parklarda, yeşil alanlarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Kızılcahamam güzelleşiyor

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda çim biçme, yabani otla mücadele ve mıntıka temizliği çalışmalarına devam ediyor. Park, bahçe ve oyun alanlarında da çalışmaların devam ettiğini belirten Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde bulunan park, bahçe ve oyun alanlarında çim biçme, yabani otla mücadele ve mıntıka temizliği çalışmalarına devam ediyor.

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Ekiplerimiz parklarda ve yeşil alanlarda, kuruyan ağaç dallarını budama, mıntıka temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarına da devam ediyor. Ayrıca çoğu parklarda onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Çalışmalarımız belirlenen program dahilinde ilçe genelinde devam edecek” dedi.

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