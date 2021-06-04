Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi'nde yılsonu sergisi açıldı

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yılsonu sergisinin açılışı yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezin 2020- 2021 eğitim-öğretim dönemini kapsayan üretilen eserlerin bulunduğu serginin açılış kurdelesini Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gürkan Hazar kesti.

Sergiyi gezerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ebru Sanatı çalışması yaptı. Yaptığı ebru sanatı katılımcılar tarafından beğeni aldı.

Yıl Sonu Sergisinde Halk Eğitim Merkezi Seymen Ekibi tarafından da gösteri yapılarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş Tarafından Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’a hediye takdim edildi.

Başkan Acar; Her biri birbirinden güzel, el emeği, göz nuru çalışmaları için başta Halk Eğitimi Müdürümüz Gurkan Hazar 'ı kursiyerlerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum dedi.