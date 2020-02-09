Kızılcahamam Kazım Karabekir İlkokulu’nda Sıfır Atık Sokağı açıldı

Sıfır Atık Projesinde Pilot ilçe olan Kızılcahamam Kazım Karabekir İlkokulu’nda geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen Sıfır Atık Sokağı açıldı.

Açılış programında öğrenciler tarafından program sunuldu. Okul Müdürü Hüseyin Sümer, açılış konuşmasını yaptı. Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, açılış sırasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne pilot ilçe olduklarını ve çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Belediye olarak Sıfır Atık Projesini önemsediklerini vurgulayan Acar, en çok miktarda geri dönüştürülebilir atığı projeye kazandıran ve büyük başarı elde eden Kazım Karabekir İlkokulumuz içerisinde Sıfır Atık Sokağı düzenlemesi yaparak bugün açılısını gerçekleştirdik. Hayırlı olmasını diliyorum temennisinde bulunarak, Sıfır Atık Etkinliklerinin diğer okullarda da sürpriz çalışmalarla devam edeceğini belirtti.

Kaymakam Aksoy ise konuşmasında Belediyelerin görevi sadece çöp toplamak değil, toplanan çöpü geri dönüştürmektir. Bu çerçevede göreve geldiği günden bugüne kadar Belediye Başkanımız Süleyman Acar başkanımızı çalışmalarından dolayı tebrik eder, başarıların devamını dilerim dedi.

Programda, öğrencilerin Sıfır Atık şiirlerini okumasının ardından Sıfır Atık Sokağının açılışı yapılarak ilçe protokolü sokağı gezdi.

