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Kızılcahamam kışa hazır

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Belediyesi Garaj Amirliğini ziyaret ederek karla mücadele ile ilgili alınan tedbirleri gözden geçirdi.
Kızılcahamam kışa hazır

Garaj Amirliğinde değerlendirme yapan Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Kızılcahamam Belediyesi Garaj Amirliğimizde karla mücadelede görevli arkadaşlarımızla toplantı yaparak mevcut durumu, alınacak önlemleri ve yapılacak mücadele çalışmalarını değerlendirdik” dedi.

Kızılcahamam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde göreve hazır olan ekipler, 7/24 hizmet verecek. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar   “Kızılcahamam Belediyesi olarak hazırlığımızı ağır kış şartlarına, en kötü tahminlere göre yapıyoruz. Bu yıl da araçlarımızla ve ekiplerimizle vatandaşlarımızın kışı rahat ve konforlu bir şekilde geçirmesi için çalışacağız.” dedi.

Kızılcahamam Belediyesi Teyakkuzda
Kızılcahamam’da  kar yağışının sıkıntılara yol açmaması için Kızılcahamam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde karla mücadele hazırlıkları tamamlandı. Ekipler, 7/24 ilçe genelinde kış mevsimi boyunca ulaşımın sorunsuz yürümesini sağlayacak. Cadde ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışacak.

“Ekiplerimizle Sahadayız”
 Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar,  kışın sert yaşandığı Kızılcahamam’da  belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını söylerken “Kış aylarında karla mücadele programımızı  Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre düzenliyor; ana arter özelliği olan yollara önem veriyoruz.  Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz. Kızılcahamam halkının kar yağışından mağdur olmaması için bu yıl da ekiplerimizle sahada olacağız.” şeklinde konuştu.

Başkan Acar’dan Kış Lastiği Uyarısı
 Başkan Acar, vatandaşların kış lastiği olmadan ve zaruret dışında trafiğe çıkmaması gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara sağlıcakla kalmalarını, koranavirüs tedbirleri kapsamında Maske, Mesafe ve Hijyen konularına dikkat etmelerini ifade etti.

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