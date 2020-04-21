Kızılcahamam ‘sineksiz yaza’ hazırlanıyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve sivrisineklerin artmaması için ekiplerimiz mahallelerimizde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sinek, sivrisinek ve haşere oluşumuna karşı önlemlerini sıklaştıran Kızılcahamam Belediyesi, ilçedeki mahallelerde ilaçlama seferberliği başlattı. Ekipler, özellikle vatandaşın yoğun olduğu dere yatakları ve sulak alanların ilaçlanmasına özen gösteriyor. Ayrıca çöp bırakma noktalarındaki ilaçlama ve dezenfekte işlemiyle mikrobik ortamların oluşmasının önüne geçiliyor.

“Doğaya Zarar Vermeyen İlaçlar Kullanıyoruz”

Başkan Acar, yaz mevsiminde vatandaşı rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılmasının önüne geçtiklerin altını çizerek, “Larvanın uçkun hale gelmeden etkisizleştirilmesini amaçladığımız çalışmalarımızın yanı sıra sinek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarımız da devam ediyor. Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanarak aynı zamanda doğal yaşamın zarar görmesinin de önüne geçiyoruz. Vatandaşımızın, yaz mevsiminde sinek ve sivrisineklerin oluşturacağı olumsuzluklarla karşılaşmaması için mahalle ilaçlamalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu.