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Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Türkiye ikincisi oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçiyle Türkiye'de en çok ziyaret edilen ikinci milli park oldu.
Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Türkiye ikincisi oldu

Kızılcahamam’da bulunan Soğuksu Milli Parkı, özellikle hafta sonları ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çekiyor. Yakın olması sebebiyle Başkentlilerin ve çevre illerden gelenlerin akın ettiği Kızılcahamam'da; termal, dağ turizmi ve doğa turları için ideal mekanlar da bulunuyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada; "Başkent Ankara’nın 80 km kuzeyinde olan ilçemiz, ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini çekiyor. Özellikle de hafta sonları ilçemizi gezmek ve mangal yakmak adına gelen misafirlerimiz hafta sonunu keyifli bir şekilde geçirme fırsatı buluyorlar.

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçiyle TÜRKİYE’de ikinci sırada yer aldı.
Başkan Acar, ayrıca Sağlık (Termal) Turizmi alanında şifa deposu Kızılcahamam'ın  termal özelliği zengin olan bir ilçe olduğunu belirterek kaplıca suyunun romatizma hastalıklar, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları ve kemik eklem rahatsızlıklarına şifa verdiği tespit edildiğini belirtti.

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