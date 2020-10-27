Kızılcahamam sokakları yıkanıyor

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçedeki 109 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 7 gün esasına göre devam ediyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Koronavirüsle mücadelemiz her bir mahallemizde gerçekleştirdiğimiz detaylı temizlik çalışmalarıyla hız kesmeden devam ediyor. İlçemizde cadde, sokak, park, sağlık ocağı, eczane, ibadethane, apartman girişleri gibi muhtelif noktaları hem dezenfekte ediyoruz hem de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bağlı temizlik ekibimizle her gün yıkıyorum.” dedi.

“Covid- 19 Kurallarına Uyalım”

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, temizlik çalışmalarına paralel olarak koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini belirterek, pandemi sürecine ilişkin şu hatırlatmalarda bulundu:

“Daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Kızılcahamam için gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mikrobik olması muhtemel ortamlarla birlikte ilçemizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar, binalar, ibadethaneler dezenfekte ediliyor. Biz ilçemizi pırıl pırıl yaparak sağlıklı bir ilçe inşa ediyoruz. Sağlığımız için temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. Hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de sevdiklerimizin sağlığına zarar vermeyelim.”