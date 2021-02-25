Kızılcahamam tüneli açılıyor

Kızılcahamam’ı Çankırı Çerkeş’e bağlayan 2071 metre uzunluğundaki tünel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yoluyla katılacağı törenle Cumartesi günü açılacak.

AK Parti Ankara Milletvekili Av. Zeynep Yıldız, Kızılcahamam’ı Çankırı Çerkeş’e bağlayan 2071 metre uzunluğundaki tünelin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yolu ile katılacağı törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 27 Şubat Cumartesi günü açılacağının müjdesini verdi. Aslen Çankırılı olan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun. Mutluyuz!” notunu düştü.

MESAFE 10 KM KISALACAK

Tünelin hizmete girmesiyle birlikte, Kızılcahamam ve Çerkeş yolunda sürücüleri zorlandıran tehlikeli virajlar ve eğimli yollar ortadan kalkacak. Ankara ve Çankırı’nın ilçeleri arasındaki yol en az 10 kilometre kısalacak; araç seyri ve trafiği oldukça rahatlayacak. Karlı günlerde araçların yolda kalma derdi son bulacak. 2015 yılında ihalesi yapılan ve yıllardır bitmesi merakla beklenen tünelin 167.5 milyon lira mal olduğu biliniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-