  • BIST 1.488
  • Altın 418,183
  • Dolar 7,2569
  • Euro 8,8742
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
»

Kızılcahamam tüneli açılıyor

Kızılcahamam’ı Çankırı Çerkeş’e bağlayan 2071 metre uzunluğundaki tünel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yoluyla katılacağı törenle Cumartesi günü açılacak. 
Kızılcahamam tüneli açılıyor

AK Parti Ankara Milletvekili Av. Zeynep Yıldız, Kızılcahamam’ı Çankırı Çerkeş’e bağlayan 2071 metre uzunluğundaki tünelin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yolu ile katılacağı törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 27 Şubat Cumartesi günü açılacağının müjdesini verdi. Aslen Çankırılı olan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun. Mutluyuz!” notunu düştü. 

MESAFE 10 KM KISALACAK
Tünelin hizmete girmesiyle birlikte, Kızılcahamam ve Çerkeş yolunda sürücüleri zorlandıran tehlikeli virajlar ve eğimli yollar ortadan kalkacak. Ankara ve Çankırı’nın ilçeleri arasındaki yol en az 10 kilometre kısalacak; araç seyri ve trafiği oldukça rahatlayacak. Karlı günlerde araçların yolda kalma derdi son bulacak. 2015 yılında ihalesi yapılan ve yıllardır bitmesi merakla beklenen tünelin 167.5 milyon lira mal olduğu biliniyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 25 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ25 Şubat 2021 Perşembe 09:09
  • Su Kesintisi 25 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ25 Şubat 2021 Perşembe 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?25 Şubat 2021 Perşembe 09:00
  • Gordion dünya mirası yolunda25 Şubat 2021 Perşembe 06:06
  • Esenboğa Havalimanı’nın yanı başındaki dev arazi, ekim için kullanılacak25 Şubat 2021 Perşembe 05:05
  • Kütüphaneler, Mamaklı minikler tarafından yoğun ilgi görüyor25 Şubat 2021 Perşembe 03:03
  • Dinlersek, dinletebiliriz25 Şubat 2021 Perşembe 02:02
  • Şair Dertli Sokak girişinde park etmiş araçlara tepki25 Şubat 2021 Perşembe 01:01
  • Çamlıdere Ekim'de doğalgaza kavuşuyor24 Şubat 2021 Çarşamba 06:01
  • Fen Liseleri’ne bir yenisi daha24 Şubat 2021 Çarşamba 05:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti