Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Kızılcahamam'ın Yenice Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Kızılcahamam İcra Dairesi’nce satışı yapılacak olan dairenin muhammen bedeli 250 bin TL.
Kızılcahamam Yenice’de icradan satılık daire, 120 metre kare büyüklüğünde.
1. Satış Günü : 20/12/2021
2. Satış Günü : 14/01/2022
Satış Yeri : Belediye Tiyatro ve Toplantı Salonu
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