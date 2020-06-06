Kızılcahamam'a Akuaponik Termal Sera Projesi

Ankara Kalkınma Ajansı’nın bu yıl destekleyeceği projeler belli oldu.

Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü, Kızılcahamam İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kızılcahamam İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan, tüketilebilir su ürünleri ile bitkilerin topraksız bir ortamda ortak yetiştirilmesini sağlayacak, Türkiye’de ilk kez ilçemizde uygulanacak olan Akuaponik Termal Sera Projesi de desteklenecek projeler arasına girmeyi başardı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Türkiye’de ilk defa Kızılcahamam’da uygulanacak olan bu projenin hazırlanmasında emeği geçen kurumlarımıza, Sayın Valimize ve Ankara Kalkınma Ajansı yetkililerine teşekkür eder, ilçemize hayırlı olmasını dileriz.” dedi.