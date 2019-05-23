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Kızılcahamam’a Bakan Kurum'dan müjde

Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğine katılan Bakan Murat Kurum, Kızılcahamam’a yapılacak projeleri açıkladı.
Kızılcahamam’a Bakan Kurum'dan müjde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşmasında, “Ana ocağı Kızılcahamam’a içerisinde millet kıraathanesi bulunan Kızılcahamam Millet Bahçesini kazandıracağız, Ankara, Cengiz Topel, Kazım Karabekir ve Soğuksu Caddeleri üzerinde sokak sağlıklaştırması projesi, Karşıyaka Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşümü yapım işi, Fizik Tedavi Hastanesi ve Belediyemize ait Termal tesislerimizde yenileme çalışmaları yapılarak köylerimizde bulunan eski okullarımızın Millet Konaklarına dönüştürme çalışmaları yapılacak. Ayrıca Türkiye’nin en büyük çevre hareketini başlattık; Sıfır Atık Projesi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde sürdürülen ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarında önem verdiğimiz bu projede Kızılcahamamız’ı pilot bölge ilan ederek Belediyemiz tarafından bir birim oluşturulup bu projeyi Kızılcahamam’dan hayata geçirip 2023 hedeflerimizde Kızılcahamam’a inşallah çöp kamyonu girmeyecek şekilde uygulamayı yürüteceğiz” dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Belediyesi tarafından kurulan Sıfır Atık Biriminin faaliyetlerine başladığını ve Kızılcahamam'ın pilot bölge olması ile bu projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önem verdiğini söyleyerek, Kızılcahamam halkının da katkıları ile hem istihdam sağlayacak, hem ekonomiye katkı sağlayacak, hem de daha çevreci bir başkan olarak ilçemizin doğal güzelliklerini korumak için çalışılacağım dedi.
 

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