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Kızılcahamam'a bir sertifika daha

Geçtiğimiz günlerde Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan Kızılcahamam Belediyesi, Güvenli Turizm Sertifikası” aldı.
Kızılcahamam'a bir sertifika daha

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' yeni tip koronavirüs algınıyla birlikte önem kazanmaya devam ediyor.  Tur şirketleri ve organizasyon yapan firmalar 'Güvenli Turizm Sertifikası' olan otelleri tercih ediyor. Kızılcahamam Belediyesi’de tüm gerekenleri yerine getirerek sertifikaya kavuştu. Başkan Acar, “Sıkı tedbirler uygulanıyor. Tüm kurallara riayet edilerek, önlemler alınıyor” ifadelerini kullandı.

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DENETİM YAPILIYOR
Güvenli Turizm Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu onaylı 15 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından, yapılan başvurular üzerine denetimler sonucunda alınırken sertifika için sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk gibi kurallara dikkat edildi.

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TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; Müşterilerin Pansiyon Evleri girişlerinden çıkışlarına kadarki bütün hizmet aşamalarında sıkı tedbirlerin uygulandığını vurgulayarak, "Müşteri otele giriş yaptığında ateşi ölçülüyor. Girişte dezenfektan kullanıldıktan sonra maskesi yoksa kendisine maske veriliyor. Resepsiyonda belirlenen sosyal mesafede giriş işlemleri yapıyor. Odada kullanılan sabun, şampuan gibi malzemeler tek kullanımlık olarak veriliyor. Tüm önlemler alınıyor” dedi.

indir-006.jpgTÜRKİYE’NİN İLK SIFIR ATIK İLÇESİ OLMUŞTU
Kızılcahamam Belediyesi geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye’nin İlk Sıfır Atık İlçesi olmaya ve “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşların sağlığını korumak için ilçede temizlik operasyonları başlattıklarını belirterek, şunları kaydetmişti:

“ÖNEMSİYORUZ”
"Geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Kızılcahamam Belediyesi olarak ilçede birçok farklı noktaya Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Dönüştürülebilen ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla doğayı ve çevreyi de korumuş oluyoruz. Kızılcahamamlı hemşehrilerim atıklarını geri dönüşüm kutularına atarak çevreyi koruyabilirler. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, temiz bir doğadır. Türkiye`nin İlk Sıfır atık İlçesi olduğunu ifade eden sıfır Atık Belgesi’ni aldık.  Atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.” 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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