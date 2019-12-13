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Kızılcahamam'a su kuyusu açılıyor

Kızılcahamam Belediyesi tarafından yapımına başlanan sıcak su sondaj çalışması tören ile başladı.
Kızılcahamam'a su kuyusu açılıyor

Yapılan törene Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Meclis Üyeleri, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Törende Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar belediyemiz adına yürütülen projelerden bahsederek özellikle Çevre Bakanımıza ve İller Bankası  Genel Müdürü ve yetkililerine ilgi ve desteklerinden, Kızılcahamam'a verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Başkan Acar termal suyun ilçemiz için önemini vurgulayarak yeni kaynaklar oluşturulması açısından bu sondajın çok önemli olduğunu söyledi. 8 aydır bir çok projeye imza attıklarını belirten Başkan Acar, yapılan çalışmalarda belediye bütçesini düşünerek hareket ettiklerini de dile getirdi.
Kızılcahamam Terminal binası önünde açılacak olan sondaj çalışmaları yapılan açılış töreni ile başlamış oldu. Törende kurban kesilerek ilçe müftü yardımcısı tarafından dua edildi.

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