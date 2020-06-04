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Kızılcahamam’a yeni kompost makinesi

Kızılcahamam Belediyesi tarafından uygulanan Sıfır Atık Projesi kapsamında alınan 1400 litre kapasiteli kompost makinesı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde yerini aldı.
Kızılcahamam’a yeni kompost makinesi

Kompost makinası sayesinde Kızılcahamam’da ev hanımlarının, kurum yemekhanelerinin, lokantaların mutfaklarından, sebze halinden çıkacak organik ürünler ve çay ocaklarından çıkan çay posaların toplanması sağlanarak gübreye dönüştürülecek.

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Toplanacak organik atıklar için toplama ekipmanları manavlara dağıtılarak görevliler tarafından toplanacak. Kompost makinasında 15 günlük bir süreçte işenmesi sağlanarak 1 aylık bir süreç sonunda bahçelerde kullanabilecek %100 verimlilik sağlayan gübre elde edilecek.

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