Kızılcahamam’a yeni pazar

Kızılcahamam’da yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda başlatılan Yeni Pazar Yeri Projesi tamamlanarak hizmete başladı.

Vatandaşların taleplerini alarak gerekli çalışmaları yapan Kızılcahamam Belediyesi, vatandaşların rahatça alışveriş yapabilmeleri için pazar yerini yenileyerek bugün faaliyete başlattı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada, "Biz vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyoruz. Biz vatandaşımızın gönlüne dokunacak projeler yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza taahhütte bulunduğumuz vaatlerimizi tek tek yerine getiriyoruz. Bugün de Yeni Pazar Yeri Projemiz hizmete girdi. Halkımıza ve pazarcı esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.