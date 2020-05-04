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Kızılcahamam'da 1500 bazlama dağıtıldı

Türk Kızılayı Kızılcahamam Şubesi Ramazan ayının girmesiyle birlikte faaliyetlerine aralıksız sürdürüyor.
Kızılcahamam'da 1500 bazlama dağıtıldı

Genç Kızılay Kızılcahamam Başkanı Yaşar Yılmaz yaptığı açıklamada; Kızılcahamam Şube Başkanımız Yılmaz Özbek, Kızılcahamam Belediye Başkanımız Süleyman Acar’ın destekleri  ve gönüllü arkadaşlarımız ile çalışmalarımıza aralıksız sürdürüyoruz.
Yılmaz, Genç Kızılay Kızılcahamam temsilciliği  Ramazanın ilk gününden beri sahada olduklarını belirterek  gönüllü arkadaşlarımızla 3 günlük sokağa çıkma yasağında 1500 bazlama dağıtarak vatandaşlarımızın hayır dualarını aldık.


 

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