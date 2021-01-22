Kızılcahamam'da 300 m² arsa satılık

Ankara, Kızılcahamam ilçesinde 101 Ada, 204 Parsel, Hıdırlar mahallesinde bulunan taşınmaz tapu kayıtlı arsa satılıktır. Arsa boş durumdadır. Üzerinde herhangi bir ekim dikim işlemi yoktur.
%20 meyilli, yerleşim yerine yakın, ulaşımı kolaydır. Arsa 300 m2’dir. Tapu hissesi tamdır. Arsanın bedeli 10.529,40 TL
Satış Günü : 01/03/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Belediye Toplantı ve Nikah Salonu Yenice Mah. Hal Cad.No:48
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