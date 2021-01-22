Kızılcahamam'da 300 m² arsa satılık

Ankara, Kızılcahamam ilçesinde bulunan 101 ada, 204 parsel 300 m2 arsa satılıktır.

Ankara, Kızılcahamam ilçesinde 101 Ada, 204 Parsel, Hıdırlar mahallesinde bulunan taşınmaz tapu kayıtlı arsa satılıktır. Arsa boş durumdadır. Üzerinde herhangi bir ekim dikim işlemi yoktur.

%20 meyilli, yerleşim yerine yakın, ulaşımı kolaydır. Arsa 300 m2’dir. Tapu hissesi tamdır. Arsanın bedeli 10.529,40 TL

Satış Günü : 01/03/2021 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : Belediye Toplantı ve Nikah Salonu Yenice Mah. Hal Cad.No:48

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