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Kızılcahamam’da 4 günde dört dörtlük hizmet

Türkiye’de 31 ilde uygulanan dört günlük sokağa çıkma sınırlamasının açıklanmasının ardından Kızılcahamam Belediyesi, vatandaşlarını yalnız bırakmadı.
Kızılcahamam’da 4 günde dört dörtlük hizmet

Yasak süresince Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri ve belediye personeli ile herkesin yanında olduklarını ifade eden Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Hemşerilerimizin bu virüsten hem tez zamanda kurtulabilmesi ve birbirlerine bulaştırmaması için belediye olarak devletimize ve milletimize destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Binlerce Ürün İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak

4 günlük sokağa çıkma sınırlaması süresince vatandaşların bu zor süreci atlatmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak adına birçok hizmet verildiğini kaydeden Acar, “Bu kapsamda 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelerimize Ankara Valiliğimiz tarafından gönderilen kolilerimiz, Kaymakamlığımız ile birlikte koordine edilerek, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz tarafından ulaştırıldı. Bunun yanı sıra 65 yaş ve üstü büyükler için Cumhurbaşkanlığımız tarafından gönderilen kolonya ve maskeler dağıtıldı” dedi.

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Covid-19’a Karşı 24 Saat Dezenfeksiyon ve Detaylı Temizlik Çalışmaları Yapıldı

Başkan Acar ayrıca; Covid-19 virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışmalarımız da 24 saat devam ettiğini, ilçe genelinde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon uygulaması yapıldığını ve virüsün yayılımını engellemek adına bütün imkanları seferber ettiklerini söyleyerek, “İnşallah, hemşehrilerimizi mağdur etmeden, bu sıkıntıyı en hafif hasarla atlatacağız” dedi.

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