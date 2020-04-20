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Kızılcahamam’da cadde ve sokaklar yıkanıyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Koronavirüsle mücadelemizi her bir caddemizde ve mahallemizde yürüttüğümüz detaylı temizlik çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar 250 defa cadde ve 100 defa sokak yıkayarak dezenfekte ettik” dedi.
Kızılcahamam’da cadde ve sokaklar yıkanıyor

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçedeki cadde ve sokaklarda yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen temizlik çalışmalarıyla hem yıkama hem de dezenfekte çalışması yapıldı. Ayrıca dezenfekte ekipleri bir çok binanın iç kısımlarını da dezenfekte ederek vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha sağlıklı hale getirdi.

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“Daha Sağlıklı Bir Gelecek İçin Evde Kalalım”

Başkan Acar, Kızılcahamam Belediyesi’nin koronavirüsle mücadele çalışmalarına mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini belirterek, daha sağlıklı bir gelecek için vatandaşlara yönelik hatırlatmalarda da bulundu. Acar, “Daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Kızılcahamam için gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mikrobik olması muhtemel noktalarla birlikte ilçemizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, esnaflarımız ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım, kurallara uyalım bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim” diye konuştu.  

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