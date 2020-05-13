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Kızılcahamam’da cephe güzelleştirme çalışmaları devam ediyor

Kızılcahamam Belediyesi ve İlbank Anonim Şirketi işbirliği ile devam etmekte olan cephe iyileştirme, düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Kızılcahamam’da cephe güzelleştirme çalışmaları devam ediyor

Rehabilitasyon Kentsel Tasarım Projesi yapım işi kapsamında, proje ile bütünlük sağlaması, kaldırımlarda yaya kullanılabilirliğinin artması ve engelli erişiminin daha iyi sağlanması amacıyla Şehit Mehmet Erdem Caddesi, Cengiz Topel Caddelerinde kaldırım çalışmaları yapılacak. Çalışmaların ilk ayağı Cengiz Topel Caddesi, Belediye hizmet binası önünden başlatıldı.

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Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam etmekteyiz. İlçemizin görünümünü daha da güzelleştirmek, iyileştirmeler yapmaya devam etmekteyiz. İlçemiz için hep birlikte el ele çalışacağız. Bu çalışmalar sonucunda güzel görünen, estetik ve yaşanılabilir bir ilçeye sahip olacak, refah ve huzurlu bir yaşam sürdüreceğiz” dedi.

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