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Kızılcahamam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kızılcahamam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin Çavuşlar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kızılcahamam Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtar ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Acar, "Belediye olarak tankerlerimizle hemen müdahalede bulunduk. Rabb'im her türlü afetten korusun, yüzde 80'i ormanlarla kaplı ilçemizde havanın çok sıcak olduğu bugünlerde özellikle yangına neden olabilecek hususlarla ilgili çok dikkatli olalım." diye konuştu.

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Alper Yılmaz da "Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. 40 dönümü orman, 30'u arazi olmak üzere 70 dönüm yandı." dedi.

ABB, orman yangınına müdahale için 31 araç gönderdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığınca Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 iş makinesi, arazöz ve su tankeri gönderildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Kızılcahamam Çavuşlar Köyü civarında çıkan orman yangınına müdahale için saat 16.50 itibarıyla olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Yangının ormanlık alanda ilerlediği bilgisi üzerine Sincan, Batıkent, Çayyolu, İvedik OSB itfaiye istasyonlarının orman araçları ve su tankerlerini olay yerine gönderdiği belirtildi.

177 Orman Yangın Harekat Merkezi ile yapılan görüşmede yangın bölgesinde tehlikeli bir durumun olmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği, ABB'ye bağlı 31 iş makinesi, arazöz ve su tankerinin bölgeye gönderildiği, Orman Harekat Merkezince başka araç ve takviyeye ihtiyaç olmadığı yanıtının alındığı kaydedildi.

Saat 19.45 itibarıyla Orman Harekat Merkezinden yangının tamamen kontrol altına alındığı bilgisinin alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisinin alındığı ifade edildi.

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