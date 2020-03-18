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Kızılcahamam'da denetimler sürüyor

Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyenlere karşı Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimleri sıklaştırdı.
Kızılcahamam'da denetimler sürüyor

Koronavirüs sebebiyle özellikle gıda, ilaç ve hijyenik ürünlerde haksız fiyat artışları ihtimaline karşı harekete geçen Kızılcahamam Zabıtası, alışveriş merkezleri ve eczanelerde tek tek denetim gerçekleştirdi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yapmış olduğu açıklamada, halk sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisi olduklarını vurguladı. Zabıta ekiplerinin her an her noktada denetime devam edeceğini ifade eden Acar, vatandaşların da fahiş fiyat artışına karşı dikkatli olmaları ve şikayetlerini iletmelerini istedi.
WhatsApp İletişim Hattına gelen talepler de değerlendiriliyor.

Denetimlerini sıklaştıran Kızılcahamam Zabıta ekipleri denetime çıktı. Fiyatlardaki değişimi mercek altına alan zabıtalar, raflarda yeterli ürün bulunup bulunmadığı ve raf yerine stoklarda ürün tutulup tutulmadığını da inceledi. Ekipler, vatandaşlardan WhatsApp İhbar Hattına gelen şikayetleri de değerlendirdi. Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçemiz esnafına hassasiyeti için teşekkür ederek, bu zor süreci haksız bir kazanca dönüştürmek isteyenlerin karşısında olduklarını belirtti.

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