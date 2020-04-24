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Kızılcahamam’da en güzel tasarım yapanlar ödüllendirildi

Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen En Güzel Kitap Ayracı Tasarım Yarışmasına 54 çocuk katıldı.
Kızılcahamam’da en güzel tasarım yapanlar ödüllendirildi

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Çalıkıranoğlu ve Sıfır Atık Birimi ekipleri tarafından teslim edildi. Yarışmaya katılan 54 çocuğun her birine de kitap hediye edildi.

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Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Sıfır Atık Projesi kapsamında, İlk ve Ortaokul öğrencilerine yönelik; öğrencilerin düşünce ve duygularını farklı şekillerde ifade etmelerine imkân sağlayarak okumaya sevk etmek, onların kitap dostu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla “Kitap Ayracı Tasarım Yarışması” düzenledik. Katılımlarından dolayı çocuklarımıza ve desteklerinden dolayı velilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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