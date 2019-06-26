Kızılcahamam'da evlere temizlik

Kızılcahamam Belediyesi engelli, yaşlı veya kronik sağlık sorunu olan Kızılcahamamlılar için evde temizlik hizmeti devam ediyor.

Kızılcahamam Belediyesi yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken yaşlılara ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti veriyor.

Kızılcahamamlıların ücretsiz olarak yararlandığı bu hizmet Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın talimatları ile AK Masa birimi tarafından dört kişilik bir ekip, önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliğini yapıyor; camlar siliniyor, mutfak-banyo yıkanıyor, yerler koltuklar temizleniyor, ortalık toparlanıp çöpler atılıyor. Yaşlı amcaların saç sakal traşları yapılıyor. Tüm malzemelerini de belediye görevlileri getiriyor, gün içinde evi temizliyor.

Kızılcahamam’da aylık 60 hane bu hizmetten yararlanıyor

92 yıllık ömrünün neredeyse 92 yılını Kızılcahamam Güvem Mahallesinde küçük evinde geçiren Satılmış Yoğurtçu, Kızılcahamam Belediyesi'nin "Evde Temizlik" hizmetinden faydalanan Kızılcahamamlılardan biri.

"Allah sizden razı olsun"

Dört kişilik ekip tarafından evinin tüm temizliği yapılan, camları silinen, çöpleri atılan Satılmış Yoğurtçu ve eşi Şerife Yoğurtçu temizlik sonrası duygularını: "Allah sizden razı olsun diyerek ifade etti."

Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız “Mahallede temizlik ekibi çalışmalarına devam ediyor. Bu güzel çalışma ile ilçe merkezi ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak, onlardan gelen olumlu tepkileri alarak hizmet edebilmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.